Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – Febrero y Marzo 2026

El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza y La Torre) nos brinda la siguiente información actualizada.
TURNOS DE FEBRERO 2026
TURNOS DE MARZO 2026
(Si sos de otro medio y vas a usar esta misma imagen, por favor te pedimos
que nos des la gentileza y no le borres las marcas de agua 😉)
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
CÍRCULO FARMACEÚTICO BRANDSEN
La venta de medicamentos fuera del ámbito de la Farmacia es ilegal. Por su seguridad siempre consulte a su médico y luego diríjase a su Farmacéutico de confianza.
María Esperanza: Saenz Peña esq. Segade – 02223 443891
Kroeger: Ituzaingó Nº 1153 – 02223 443239
Guzmán: Ituzaingó Nº 882 – 02223 442497
Del Río: Ruta 215 Nº 152 – 2223.461772
Xamín: Rivadavia Nº 552 – 02223 445221
Desmoures: Mitre Nº 309 – 02223 442567 / Cel: 2223.432819
La Torre: Bellocq N°153 – 2223.462080
Comunidad InfoBrandsen
WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo
Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar
Seguinos en Instagram: InfoBrandsen
Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen
Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen
Buen día!!!!!
Cuál es el horario de los micros que realizan Bradsen-Gral Belgrano?
Aparte de la terminal de Brandsen dónde se puede reservar el pasaje?
Gracias.
Necesitamos que se publiquen los horarios de la empresa unión Platense recorrido La Plata-Gral Belgrano.
Grácias
Los comentarios están cerrados.