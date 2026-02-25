Este sábado y domingo, la mejor excusa para terminar la temporada de carnestolendas con familia y amigos en el Distrito.

Este fin de semana continuará el cronograma del Carnaval 2026 del Distrito; las noches del sábado 28 y domingo 1º contarán con el ritmo y el color de una celebración que nadie se querrá perder.

El sábado, será el turno de las Golondrinas en el predio FATUN (ruta 2, Km 53.500). Desde las 20 se presentarála Comparsa Sapucay y además habrá show musical a cargo de Juan Ponce.

El domingo; la música, el color y la alegría se trasladarán a Gómez. Desde el mediodía habrá feria gastronómica en el predio de la Estación y desde las 19 comenzarán los shows de: Tumbados de la Bartola; Roñosos del Patio; Comparsa Sapucay; La Nueva Generación; Cierre bailable a cargo de Juan Ponce.

