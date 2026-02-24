Las mismas se entregarán en la Dirección de Educación, oficina ubicada en la Sala de Cultura.

La Dirección de Educación informa que este viernes comenzarán a entregarse las chequeras del Boleto Estudiantil Superior Gratuito (BESG) correspondientes al período MARZO-ABRIL 2026. La misma se hará desde el jueves 26 de lunes a viernes de 8 a 13.30hs en la Oficina de Educación -Sala de Cultura Municipal, Av. Sáenz Peña N°676-.

«Acercate con tu documentación para continuar accediendo a este beneficio destinado a estudiantes del nivel superior», manifestaron desde la Comuna.

ATENCIÓN ⚠️

Todos los beneficiarios que realicen canje de troquel por boleto oficial de Unión Platense y no sean utilizados, desde la Comuna «nos estaremos viendo en la obligación de dar de baja el beneficio de este usuario, ya que la empresa una vez vendida la butaca, comunica que el vehículo se encuentra completo», advirtieron.

📌 INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Las chequeras se retiran por la Sala de Cultura: éstas constan de troqueles (cada uno de ellos equivale a un pasaje), donde se indica la cantidad de frecuencia semanal declarada en la inscripción por cada beneficiario. El cambio de las chequeras será mensualmente, en los últimos días de cada mes, siendo publicado con anterioridad por este mismo medio. El retiro no es personal, puede realizarlo una persona designada, mostrando constancia de alumno regular en formato virtual y firmando la planilla de entrega. El uso debe de ser responsable, quien pierda o extravíe su chequera, perderá el beneficio durante ese mes, sin posibilidad de una nueva hasta el próximo. Pasados los días y horarios de entrega, la Oficina de Educación no entregará ninguna chequera hasta el siguiente mes (sin excepción). El uso de la chequera es personal, ya que la empresa de transporte puede solicitar la acreditación por medio del DNI, si así lo considera. Una vez que se cuenta con la chequera, el beneficiario deberá canjear el troquel por un pasaje oficial de la empresa Unión Platense. Este trámite sólo se realiza en las boleterías oficiales (Brandsen – La Plata) previo a viajar; esto no equivale a 10 minutos antes de la salida del transporte, sino a una organización de cada beneficiario de acuerdo a los días y horarios semanales que viaje. No es responsabilidad de la boletería el cambio de último momento, ya que el transporte debe salir de dársena en el horario designado.

