El piloto de Brandsen, Martín Gramigna, se consagró subcampeón en la categoría ATV Pro durante la 31° edición del Enduro del Verano 2026, que finalizó el 22 de febrero en Villa Gesell. La competencia, una de las más exigentes del calendario off road, volvió a reunir a los principales exponentes del motociclismo y los cuatriciclos en los tradicionales médanos geselinos.

Fuente: página de turismo de Villa Gesell

La definición en la categoría profesional de cuatriciclos fue sumamente ajustada. El título quedó en manos de Santiago Caliendo, quien logró superar a Gramigna en el tramo final de la carrera. Hasta las últimas vueltas, ambos pilotos protagonizaron un intenso duelo que mantuvo la expectativa entre el público presente.

Gramigna, que compitió con el número 23 bajo la estructura del Motek Team, lideró parte de la prueba y se mantuvo durante toda la competencia en el lote de punta. Su rendimiento le permitió consolidarse en el podio de la categoría más importante de cuatriciclos, ratificando su vigencia y regularidad en este tipo de desafíos sobre arena.

El representante de Brandsen llegó a Villa Gesell con antecedentes destacados, ya que venía de consagrarse campeón en el Enduro del Invierno 2025 disputado en Mar del Plata. Este nuevo podio en el Enduro del Verano reafirma su posición como uno de los referentes actuales de la disciplina a nivel nacional y confirma su protagonismo en las competencias más exigentes del país.

