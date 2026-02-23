La edición anual de este festejo que tendrá lugar en la biblioteca Corazón de Mandarina reunirá nuevamente a familias y chicos de la localidad. Sin embargo, este año el festejo vale doble: el espacio de arte y cultura también celebrará sus 10 años con este evento.

A partir de las 16:00 podés acercarte a disfrutar de una tarde llena de juegos de agua, música, y buffet. El cierre contará con un súper cañón de espuma para dar por finalizado a este festejo veraniego que Corazón de Mandarina trae cada año a la comunidad junto a la Dirección de Deportes municipal.

