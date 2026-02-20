Yanina se comunicó con InfoBrandsen ya que busca desesperadamente a su pequeño gatito de 4 meses; Abel. Todo sucedió aproximadamente a las 12 de la noche en el barrio Las Mandarinas, frente a la Plaza Elvio González.

“Estaba jugando con sus hermanitos en la vereda y cuando lo fui a buscar para irnos a dormir, no estaba. Si alguien se lo llevó, por favor que lo devuelva ya que es de mi hijo y lo extrañamos”, indicó la vecina a este portal.

Cualquier información, comunicarse al 2223.438580

