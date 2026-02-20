Será el sábado 14 y domingo 15 con gran presencia de artistas y el cierre de Román El Original.

Durante el próximo 14 y 15 de marzo, se realizará el 3° Festival de San Patricio en la localidad de Jeppener, en lo que promete ser un gran fin de semana. En el evento, que se desarrollará en el Predio La Tranquera, habrá puestos gastronómicos, amplio patio cervecero y bandas en vivo con la presencia de Román el Original. Cada jornada será libre y gratuita.

Si bien resta confirmar la todalidad y la disposición de la grilla de artistas, también se confirmó la presencia de La Descokada, D’ Jaboo, La Colo y la Band Fest, La 90 y un tributo a Leo Mattioli. Auspician el evento: Municipalidad y Sabores Brandseños.

¿Quién fue San Patricio y qué se celebra?

San Patricio fue un sacerdote y obispo cuyos orígenes están rodeados de leyenda y que murió el 17 de marzo del año 461. Se cuenta que nació en el año 387 y con 16 años fue secuestrado por unos piratas y vendido en algún lugar de Irlanda como esclavo; quizá no fuera siquiera irlandés, sino galés, inglés o escocés.

Canonizado en 1780, se le conoce por ser un misionero cristiano prolífico fundador de muchos colegios e instituciones religiosas que dejó como legado.

St. Patrick’s Day, además de en su país de origen, Irlanda, se celebra a lo grande en muchas ciudades del mundo a los que llegó inmigración masiva de esta nacionalidad en el siglo XX.

En los últimos años, al igual que se han exportado otras fiestas anglosajonas, esta festividad está desplazando en los últimos años como referente a San Patricio al igual que Halloween lo hizo con el Día de Difuntos o de Todos los Santos.

Cada año, en muchas ciudades del mundo bulle St. Patrick’s Day, pero además de beber cerveza y lucir el shamrock o el trébol de la suerte, que simboliza Irlanda, el Día de San Patricio, en castellano, conmemora la vida de este santo, patrón de los irlandeses.

Se cuenta que el verde es el color simbólico de Irlanda, entre otras cosas, porque vestirse de verde te hace invisible y te libra de las jugarretas que te puedan causar los duendes presentes en la mitología celta.

