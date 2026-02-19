Tras las tres jornadas realizadas en la Ciudad, ahora será el turno de las localidades.

La Comuna confirmó que este próximo sábado 21 proseguirán los festejos del Carnaval 2026 en la localidad de Jeppener en el Predio La Tranquera a partir de las 21. En el evento habrá servicio de cantina y feria de emprendedores.

Las comparsas y murgas participantes confirmadas hasta el momento son: Asociación 10 de Noviembre, Sapucay, GRES de Glew y el gran cierre con música en directo de La Descokada. No se descarta la presencia de Tumbados de la Bartola, en reemplazo de Quimbara, algo que aun no fue confirmado oficialmente.

Luego de Jeppener, el sábado 28 el Carnaval se trasladará a Las Golondrinas, culminando el domingo 1º de marzo en Gómez.

👉 Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp