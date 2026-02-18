Falta poco para que empiece un nuevo ciclo lectivo. Las escuelas ya enviaron el listado de materiales necesarios para este año, y la duda es siempre la misma ¿En dónde compro? ¿Habrá un lugar nuevo? ¿Cuáles son los precios de los materiales? ¿Cuánto sale reponer la mochila?
Recorrimos algunos comercios de la ciudad y por eso te traemos los precios de distintos locales para que tengas a mano y puedas ver qué opción se amolda más a tus necesidades.
LUZ Y COLOR
El primer lugar al que contactamos fue Luz y Color, ubicado en Paso N° 110, entre Alberti y Las Heras. Isa, una de las dueñas, nos contó que los precios son los mismos del año pasado, y sumó que incluso hubo algunas rebajas. Si bien nos pasó el listado de precios, comentó que las mochilas que trae son en su mayoría lisas, exceptuando algunas opciones infantiles.
Por otro lado, dijo que todos los años expone el listado de los útiles y elementos necesarios para alumnos que ingresan a 1° año de Secundaria. De este modo, si hay dudas respecto a los materiales que pueden llegar a necesitar para comenzar el año, se pueden guiar con este.
Listado de Precios Luz y Color
Dirección: Paso N° 247
- Cuaderno grande de 80 hojas — $4.000
- Cuaderno ancho de 48 hojas — $6.500
- Cuaderno con espiral de 46 hojas — $2.000
- Cuaderno con espiral de 80 hojas — $3.900
- Cuaderno tapa dura de 98 hojas — $9.500
- Cuaderno tapa dura de 48 hojas — $5.900
- Cuaderno tapa dura Epica de 48 hojas — $4.500
- Cuaderno forrado de 48 hojas — $2.900
- Cuaderno tapa flexible de 24 hojas — $1.000
- Cuaderno tapa flexible de 48 hojas — $1.200
- Cuaderno de comunicaciones — $2.000
- Carpeta transparente — $4.500
- Carpeta con diseños especiales — $6.500
- Carpeta 3 anillos colores lisos — $4.500
- Carpeta fibra negra — $2.500
- Carpetas de Boca o River — $12.500
- Cuadernillo 80 hojas — $4.000
- Cuadernillo hojas rayadas tapa dura — $9.500
- Resma A4 impresora 75gr — $8.500
- Escuadra — $3.500
- Set geometría — $1.500
- Resma Laprida 480 hojas rayadas — $14.500
- Resma familiar Ledesma 480 hojas — $15.000
- Mochilas lisas Influencer — $20.000
- Mochilas infantiles — $18.000
- Lápiz Maped 3x$1.000
- Lápices de colores Maped x12 — $2.500
- Lápices de colores Splash x24 — $4.900
- Lápices de colores Penmac (largos) x12 — $1.500
- Lápices de colores Penmac (cortos) x12 — $1.200
- Lápices de colores Filgo (cortos) x12 — $1.200
- Mini lápices de colores x6 — $600
- Lapiceras azul con stick — $200 c/u
- Lapicera azul Faber — $500
- Lapicera Bic gruesa — $800
- Cuaderno forrado — $2.900
- Caja de témperas x10 — $2.000
- Caja de plastilina x10 — $2.000
- Folios con borde de color x10 — $1.800
- Diccionario Laprida — $6.900
- Pinceles — $600 c/u
- Microfibras — $600 c/u
- Carbonilla n° 3 — $950 c/u
- Portaminas — $3.900
- Pegamento Voligoma chica — $1.800
- Pegamento STA diferentes tamaños — $800, $1.000, $1.700, $3.000
- Tijera de 17cm — $2.800
- Tijera de 21cm — $3.900
- Tijera para zurdo — $4.800
XIXIQUEEN STORE
Otro de los locales a los cuales nos acercamos fue XixiQueen Store, ubicado en Bv. Las Heras N° 1175. El dueño nos contó que actualmente cuentan con un 10% de descuento en los artículos de librería. Además, si tu compra en librería supera los $30.000, el descuento es de un 15%.
Listado de Precios Xixi Queen Store
Dirección: Las Heras N° 1175
- Adhesivo Ezco en barra — $509
- Adhesivo Keyroad en barra — $700
- Adhesivo sintético Keyroad — 30ml $700 / 50ml $1.000
- Adhesivo sintético Útil Uno — 50ml $1.400
- Adhesivo sintético Voligoma — 30ml $2.500 / 50ml $4.000
- Adhesivo vinílico Ezco — 30ml $600 / 60ml $800 / 100ml $1.100
- Adhesivo vinílico Keyroad — 30g $600 / 50g $700 / 100g $1.100 / 250g $2.200
- Agendas — $9.000
- Anotador anillado A5 — $6.800
- Anotador tapa blanda Mikirei — $3.400
- Anotador tapa dura — $9.000
- Acuarelas — $2.600
- Acuarelas Ezco 12 colores + 1 pincel — $2.500
- Acuarelas Keyroad 12 colores + 1 pincel — $1.200
- Acuarelas color pastel Trabi x8 + 1 pincel — $4.200
- Acuarelas Trabi x48 colores — $16.800
- Banditas elásticas x100 — $2.000
- Bloc de hojas de colores N°6 — $6.000
- Bloc planisferio político x40 mapas — $100
- Calculadora — $13.000
- Calculadora científica Kenko — $6.900
- Carpeta con 24 folios A4 — $3.000 / 40 folios $5.000 / 60 folios $8.800
- Carpeta con folios con diseño y elástico — $13.500
- Carpeta para documentos Ibi — Cartón $800 / Plástico botón $1.200 / Rígido $3.000
- Cartuchera con glitter rosa — $13.500
- Cartucheras con diseño — Camuflado $4.000 / Estrellas $7.300 / Animal print $12.000
- Cartuchera lisa — Tela $4.000 / Plástico $7.000
- Cartuchera Tubo — $9.500
- Compás Keyroad — $2.000 / con lápiz $2.200
- Corrector líquido Trabi — $1.300
- Crayones Chiquitin x12 — $2.400
- Crayones Ezco — x6 $700 / x12 $1.300
- Cuaderno Tripulante rayado tapa blanda — $3.600
- Cuadernillos Avon tapa blanda — $4.500
- Cuadernillos Tripulante tapa dura — $13.000 / $13.300
- Fibras Ezco x20 — $4.000
- Fibras Filgo x10 — $2.100
- Fibras flúo Trabi x6 — $4.500
- Fibras GHW x9 — $2.800
- Fibras Trabi x6 — $2.100
- Fibras Trabi x20 — $6.500
- Fibras Trabi x30 — $10.000
- Fibras Útil Uno x10 — $5.400
- Fibrones Color Pen x12 — $6.200
- Fibrones doble punta Filgo x12 — $15.000
- Fibrones doble punta pastel Filgo x12 — $15.000
- Fibrones Útil Uno x6 — $4.900
- Folios A4 x10 — $1.600
- Glitter adhesivo — Ezco $600 / Ibi $1.000 / Filgo $1.200 / Keyroad $1.300
- Goma Eva — $700
- Gomas de borrar varias — Desde $200 a $900
- Lapiceras Exlin — x2 $2.300 / x3 $2.300 / x6 $3.300 / x7 $3.100-$3.300
- Lapicera Útil Uno negra o azul — $2.000
- Lápices de colores (varios modelos) — Desde $1.000 a $7.600
- Lápices negro (varios modelos) — Desde $3.000
- Lápices pastel Útil Uno — $4.000
- Lápiz corrector — Desde $400
- Mochilas Urban Chic — Desde $32.200 a $46.000
- Papel Crepé — $500
- Perforadora de escritorio — $4.400
- Repuesto blanco N°3 x8 — $700
- Repuesto dibujo x8 — $1.800
- Repuesto hojas color x6 — $900
- Resaltadores Filgo — Flúo $1.000 / Pastel $1.300
- Sacapuntas — Desde $500
- Set geometría — Desde $2.100
- Silicona líquida — Desde $1.000
- Sobre de plástico — $1.300
- Tijeras (varios modelos) — Desde $1.500
ANYULA
También consultamos en Anyula, cuyo local está ubicado en calle Larrea N° 1786. Allí cuentan con un combo con elementos para chicos que van a primaria y otro combo con elementos que son de utilidad para quienes cursen en secundaria. Le consultamos
Listado de Precios Anyula
Dirección: Larrea N° 1786
- Promo primaria — 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 boligoma, 12 lápices de colores y 12 fibras — $5.000
- Combo secundaria — 1 cuadernillo, 1 borratinta, 2 resaltadores, 2 lapiceras, 1 microfibra y 1 lápiz negro — $8.000
- Set de dibujo infantil — $14.500
- Lapicera con diseños — $2.000 cada una
- Pote de témpera — $2.600
- Palitos de helado de madera — $1.400
- Palitos de helado de colores — $1.500
- Papel glasé metalizado o lustre — $450
- Etiqueta de cuaderno x9 — $1.200
- Calculadora científica — $7.000
- Sacapuntas doble con depósito — $1.500
- Sacapuntas de metal de colores — $800
LIBRERÍA LA 10
El tercer local al que consultamos fue Librería La 10, ubicada en Av. Sáenz Peña N° 1262 (frente a escuela n°10). La dueña nos comentó que en general los precios se mantuvieron estables: «Las cosas no me estaban aumentando desde el año pasado, salvo las grandes marcas. Ahora es principio de año, entonces hay muchas promociones y los precios están igual e incluso algunos bajaron».
Listado de Precios Librería La 10
Dirección: Sáenz Peña N° 1262
- Lápices de colores — desde $1.500
- Lápices negros — $200
- Goma para borrar — desde $200
- Mochilas — desde $6.000
- Boligoma Filgo — $1.200
- Cuadernillos universitarios — $4.000
ELECTRODOMÉSTICOS BRANDSEN
El último lugar con el cual nos contactamos fue Electrodomésticos Brandsen, con quien se pueden contactar a través de WhatsApp. Nos pasaron un listado de las opciones que tienen disponibles para el regreso a clases, tanto de grandes como chicos.
Listado de Precios Electrodomésticos Brandsen
Teléfono: (2223)46-4360
- Adhesivo Filgo Pinto — $1.000 c/u
- Bloc de hojas Gloria x400 (rayadas o cuadriculadas) — $4.500 c/u
- Bloc de hojas Rivadavia x96 (rayadas o cuadriculadas) — $6.000 c/u
- Corrector líquido Filgo — $1.000 c/u
- Cuaderno tapa dura América x48 hojas rayadas — $4.000
- Fibras Simball x12 unidades — $4.000
- Goma para borrar — $200 c/u
- Lapicera negra o azul Filgo — 1x $300 / 2x $500
- Lápices de colores Filgo x12 — $1.500
- Mochila Hello Kitty — $12.000
- Mochila Kuromi — $12.000
- Mochila Labubu — $12.000
- Mochila Minecraft — $12.000
- Mochila Roblox — $12.000
- Mochila Stich — $12.000
- Reglas Flexibles de 30 cm — $1.000
- Sacapuntas Maped — $300 c/u
- Separadores de materias N°5 x5 unidades — $1.500
- Set de geometría x4 piezas 4PCS — $1.000
- Set de geometría x4 piezas NeoArt — $2.500
- Témpera x10 colores Señorita — $3.000
- Tijeras infantiles Simball — $1.500
- Valija de arte x68 piezas — $9.000
Por Rocío García Beconi
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp