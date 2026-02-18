Falta poco para que empiece un nuevo ciclo lectivo. Las escuelas ya enviaron el listado de materiales necesarios para este año, y la duda es siempre la misma ¿En dónde compro? ¿Habrá un lugar nuevo? ¿Cuáles son los precios de los materiales? ¿Cuánto sale reponer la mochila?

Recorrimos algunos comercios de la ciudad y por eso te traemos los precios de distintos locales para que tengas a mano y puedas ver qué opción se amolda más a tus necesidades.

LUZ Y COLOR

El primer lugar al que contactamos fue Luz y Color, ubicado en Paso N° 110, entre Alberti y Las Heras. Isa, una de las dueñas, nos contó que los precios son los mismos del año pasado, y sumó que incluso hubo algunas rebajas. Si bien nos pasó el listado de precios, comentó que las mochilas que trae son en su mayoría lisas, exceptuando algunas opciones infantiles.

Por otro lado, dijo que todos los años expone el listado de los útiles y elementos necesarios para alumnos que ingresan a 1° año de Secundaria. De este modo, si hay dudas respecto a los materiales que pueden llegar a necesitar para comenzar el año, se pueden guiar con este.

Listado de Precios Luz y Color Dirección: Paso N° 247 Cuaderno grande de 80 hojas — $4.000

Cuaderno ancho de 48 hojas — $6.500

Cuaderno con espiral de 46 hojas — $2.000

Cuaderno con espiral de 80 hojas — $3.900

Cuaderno tapa dura de 98 hojas — $9.500

Cuaderno tapa dura de 48 hojas — $5.900

Cuaderno tapa dura Epica de 48 hojas — $4.500

Cuaderno forrado de 48 hojas — $2.900

Cuaderno tapa flexible de 24 hojas — $1.000

Cuaderno tapa flexible de 48 hojas — $1.200

Cuaderno de comunicaciones — $2.000

Carpeta transparente — $4.500

Carpeta con diseños especiales — $6.500

Carpeta 3 anillos colores lisos — $4.500

Carpeta fibra negra — $2.500

Carpetas de Boca o River — $12.500

Cuadernillo 80 hojas — $4.000

Cuadernillo hojas rayadas tapa dura — $9.500

Resma A4 impresora 75gr — $8.500

Escuadra — $3.500

Set geometría — $1.500

Resma Laprida 480 hojas rayadas — $14.500

Resma familiar Ledesma 480 hojas — $15.000

Mochilas lisas Influencer — $20.000

Mochilas infantiles — $18.000

Lápiz Maped 3x$1.000

Lápices de colores Maped x12 — $2.500

Lápices de colores Splash x24 — $4.900

Lápices de colores Penmac (largos) x12 — $1.500

Lápices de colores Penmac (cortos) x12 — $1.200

Lápices de colores Filgo (cortos) x12 — $1.200

Mini lápices de colores x6 — $600

Lapiceras azul con stick — $200 c/u

Lapicera azul Faber — $500

Lapicera Bic gruesa — $800

Cuaderno forrado — $2.900

Caja de témperas x10 — $2.000

Caja de plastilina x10 — $2.000

Folios con borde de color x10 — $1.800

Diccionario Laprida — $6.900

Pinceles — $600 c/u

Microfibras — $600 c/u

Carbonilla n° 3 — $950 c/u

Portaminas — $3.900

Pegamento Voligoma chica — $1.800

Pegamento STA diferentes tamaños — $800, $1.000, $1.700, $3.000

Tijera de 17cm — $2.800

Tijera de 21cm — $3.900

Tijera para zurdo — $4.800

XIXIQUEEN STORE

Otro de los locales a los cuales nos acercamos fue XixiQueen Store, ubicado en Bv. Las Heras N° 1175. El dueño nos contó que actualmente cuentan con un 10% de descuento en los artículos de librería. Además, si tu compra en librería supera los $30.000, el descuento es de un 15%.

Listado de Precios Xixi Queen Store Dirección: Las Heras N° 1175 Adhesivo Ezco en barra — $509

— $509 Adhesivo Keyroad en barra — $700

— $700 Adhesivo sintético Keyroad — 30ml $700 / 50ml $1.000

— 30ml $700 / 50ml $1.000 Adhesivo sintético Útil Uno — 50ml $1.400

— 50ml $1.400 Adhesivo sintético Voligoma — 30ml $2.500 / 50ml $4.000

— 30ml $2.500 / 50ml $4.000 Adhesivo vinílico Ezco — 30ml $600 / 60ml $800 / 100ml $1.100

— 30ml $600 / 60ml $800 / 100ml $1.100 Adhesivo vinílico Keyroad — 30g $600 / 50g $700 / 100g $1.100 / 250g $2.200

— 30g $600 / 50g $700 / 100g $1.100 / 250g $2.200 Agendas — $9.000

— $9.000 Anotador anillado A5 — $6.800

— $6.800 Anotador tapa blanda Mikirei — $3.400

— $3.400 Anotador tapa dura — $9.000

— $9.000 Acuarelas — $2.600

— $2.600 Acuarelas Ezco 12 colores + 1 pincel — $2.500

— $2.500 Acuarelas Keyroad 12 colores + 1 pincel — $1.200

— $1.200 Acuarelas color pastel Trabi x8 + 1 pincel — $4.200

— $4.200 Acuarelas Trabi x48 colores — $16.800

— $16.800 Banditas elásticas x100 — $2.000

— $2.000 Bloc de hojas de colores N°6 — $6.000

— $6.000 Bloc planisferio político x40 mapas — $100

— $100 Calculadora — $13.000

— $13.000 Calculadora científica Kenko — $6.900

— $6.900 Carpeta con 24 folios A4 — $3.000 / 40 folios $5.000 / 60 folios $8.800

— $3.000 / 40 folios $5.000 / 60 folios $8.800 Carpeta con folios con diseño y elástico — $13.500

— $13.500 Carpeta para documentos Ibi — Cartón $800 / Plástico botón $1.200 / Rígido $3.000

— Cartón $800 / Plástico botón $1.200 / Rígido $3.000 Cartuchera con glitter rosa — $13.500

— $13.500 Cartucheras con diseño — Camuflado $4.000 / Estrellas $7.300 / Animal print $12.000

— Camuflado $4.000 / Estrellas $7.300 / Animal print $12.000 Cartuchera lisa — Tela $4.000 / Plástico $7.000

— Tela $4.000 / Plástico $7.000 Cartuchera Tubo — $9.500

— $9.500 Compás Keyroad — $2.000 / con lápiz $2.200

— $2.000 / con lápiz $2.200 Corrector líquido Trabi — $1.300

— $1.300 Crayones Chiquitin x12 — $2.400

— $2.400 Crayones Ezco — x6 $700 / x12 $1.300

— x6 $700 / x12 $1.300 Cuaderno Tripulante rayado tapa blanda — $3.600

— $3.600 Cuadernillos Avon tapa blanda — $4.500

— $4.500 Cuadernillos Tripulante tapa dura — $13.000 / $13.300

— $13.000 / $13.300 Fibras Ezco x20 — $4.000

— $4.000 Fibras Filgo x10 — $2.100

— $2.100 Fibras flúo Trabi x6 — $4.500

— $4.500 Fibras GHW x9 — $2.800

— $2.800 Fibras Trabi x6 — $2.100

— $2.100 Fibras Trabi x20 — $6.500

— $6.500 Fibras Trabi x30 — $10.000

— $10.000 Fibras Útil Uno x10 — $5.400

— $5.400 Fibrones Color Pen x12 — $6.200

— $6.200 Fibrones doble punta Filgo x12 — $15.000

— $15.000 Fibrones doble punta pastel Filgo x12 — $15.000

— $15.000 Fibrones Útil Uno x6 — $4.900

— $4.900 Folios A4 x10 — $1.600

— $1.600 Glitter adhesivo — Ezco $600 / Ibi $1.000 / Filgo $1.200 / Keyroad $1.300

— Ezco $600 / Ibi $1.000 / Filgo $1.200 / Keyroad $1.300 Goma Eva — $700

— $700 Gomas de borrar varias — Desde $200 a $900

— Desde $200 a $900 Lapiceras Exlin — x2 $2.300 / x3 $2.300 / x6 $3.300 / x7 $3.100-$3.300

— x2 $2.300 / x3 $2.300 / x6 $3.300 / x7 $3.100-$3.300 Lapicera Útil Uno negra o azul — $2.000

— $2.000 Lápices de colores (varios modelos) — Desde $1.000 a $7.600

— Desde $1.000 a $7.600 Lápices negro (varios modelos) — Desde $3.000

— Desde $3.000 Lápices pastel Útil Uno — $4.000

— $4.000 Lápiz corrector — Desde $400

— Desde $400 Mochilas Urban Chic — Desde $32.200 a $46.000

— Desde $32.200 a $46.000 Papel Crepé — $500

— $500 Perforadora de escritorio — $4.400

— $4.400 Repuesto blanco N°3 x8 — $700

— $700 Repuesto dibujo x8 — $1.800

— $1.800 Repuesto hojas color x6 — $900

— $900 Resaltadores Filgo — Flúo $1.000 / Pastel $1.300

— Flúo $1.000 / Pastel $1.300 Sacapuntas — Desde $500

— Desde $500 Set geometría — Desde $2.100

— Desde $2.100 Silicona líquida — Desde $1.000

— Desde $1.000 Sobre de plástico — $1.300

— $1.300 Tijeras (varios modelos) — Desde $1.500

ANYULA

También consultamos en Anyula, cuyo local está ubicado en calle Larrea N° 1786. Allí cuentan con un combo con elementos para chicos que van a primaria y otro combo con elementos que son de utilidad para quienes cursen en secundaria. Le consultamos

Listado de Precios Anyula Dirección: Larrea N° 1786 Promo primaria — 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 boligoma, 12 lápices de colores y 12 fibras — $5.000

— 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 boligoma, 12 lápices de colores y 12 fibras — $5.000 Combo secundaria — 1 cuadernillo, 1 borratinta, 2 resaltadores, 2 lapiceras, 1 microfibra y 1 lápiz negro — $8.000

— 1 cuadernillo, 1 borratinta, 2 resaltadores, 2 lapiceras, 1 microfibra y 1 lápiz negro — $8.000 Set de dibujo infantil — $14.500

Lapicera con diseños — $2.000 cada una

Pote de témpera — $2.600

Palitos de helado de madera — $1.400

Palitos de helado de colores — $1.500

Papel glasé metalizado o lustre — $450

Etiqueta de cuaderno x9 — $1.200

Calculadora científica — $7.000

Sacapuntas doble con depósito — $1.500

Sacapuntas de metal de colores — $800

LIBRERÍA LA 10

El tercer local al que consultamos fue Librería La 10, ubicada en Av. Sáenz Peña N° 1262 (frente a escuela n°10). La dueña nos comentó que en general los precios se mantuvieron estables: «Las cosas no me estaban aumentando desde el año pasado, salvo las grandes marcas. Ahora es principio de año, entonces hay muchas promociones y los precios están igual e incluso algunos bajaron».

Listado de Precios Librería La 10 Dirección: Sáenz Peña N° 1262 Lápices de colores — desde $1.500

Lápices negros — $200

Goma para borrar — desde $200

Mochilas — desde $6.000

Boligoma Filgo — $1.200

Cuadernillos universitarios — $4.000

ELECTRODOMÉSTICOS BRANDSEN

El último lugar con el cual nos contactamos fue Electrodomésticos Brandsen, con quien se pueden contactar a través de WhatsApp. Nos pasaron un listado de las opciones que tienen disponibles para el regreso a clases, tanto de grandes como chicos.

Listado de Precios Electrodomésticos Brandsen Teléfono: (2223)46-4360 Adhesivo Filgo Pinto — $1.000 c/u

— $1.000 c/u Bloc de hojas Gloria x400 (rayadas o cuadriculadas) — $4.500 c/u

(rayadas o cuadriculadas) — $4.500 c/u Bloc de hojas Rivadavia x96 (rayadas o cuadriculadas) — $6.000 c/u

(rayadas o cuadriculadas) — $6.000 c/u Corrector líquido Filgo — $1.000 c/u

— $1.000 c/u Cuaderno tapa dura América x48 hojas rayadas — $4.000

— $4.000 Fibras Simball x12 unidades — $4.000

— $4.000 Goma para borrar — $200 c/u

— $200 c/u Lapicera negra o azul Filgo — 1x $300 / 2x $500

— 1x $300 / 2x $500 Lápices de colores Filgo x12 — $1.500

— $1.500 Mochila Hello Kitty — $12.000

— $12.000 Mochila Kuromi — $12.000

— $12.000 Mochila Labubu — $12.000

— $12.000 Mochila Minecraft — $12.000

— $12.000 Mochila Roblox — $12.000

— $12.000 Mochila Stich — $12.000

— $12.000 Reglas Flexibles de 30 cm — $1.000

— $1.000 Sacapuntas Maped — $300 c/u

— $300 c/u Separadores de materias N°5 x5 unidades — $1.500

— $1.500 Set de geometría x4 piezas 4PCS — $1.000

— $1.000 Set de geometría x4 piezas NeoArt — $2.500

— $2.500 Témpera x10 colores Señorita — $3.000

— $3.000 Tijeras infantiles Simball — $1.500

— $1.500 Valija de arte x68 piezas — $9.000

