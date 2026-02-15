Pasó la primera noche de los Carnavales en Brandsen, continúa hoy domingo y el cierre se espera para mañana lunes.

Estuvimos presente en la primer jornada, te mostramos un poco del color!

Desfilarán numerosas comparsas, incluída Marí Marí de Gualeguaychú. Convocan a gastronómicos para participar del evento. Además, ya se encuentran a la venta el acceso a la tribuna. Conocé el recorrido y el cronograma de los shows a continuación.

Se confirmó la fecha del Carnaval Brandsen 2026 para el próximo 14, 15 y 16 de febrero; sin duda uno de los eventos más esperados por la Ciudad y alrededores por su tradición y el recuerdo de aquellos grandes corsos para los más memoriosos. La celebración comenzará a las 20.00 los tres días.

El recorrido, como en los últimos años, será sobre la avenida Mitre entre Larrea y Azcuénaga y si bien faltan conocerse detalles, fuentes informaron a este portal que la grilla de comparsas participantes será amplia y que en los días venideros será dada a conocer.

Lo que sí se sabe y es primicia de este medio será la presencia de una de las comparsas más reconocidas del país: Marí Marí de Gualeguaychú. En tanto, en Plaza Brandsen habrá paseo gastronómico y de artesanos durante todo el día.

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que habrá venta de gradas para todos aquellos que quieran disfrutar del carnaval con comodidad; para acceder a ellas habrá una boletería digital podés hacer click y conocer las distintas modalidades de pago.

LA GRILLA

Se anunciaron cuáles son las agrupaciones que desfilarán en las tres jornadas, las cuales contarán con un DJ en vivo:

Sábado 14: Los Roñosos del Patio, Sapucay, Tumbados de la Bartola y Emperatriz (Ensenada)

Domingo 15: Esclavos del Pavimento, Los Roñosos del Patio, Sapucay, Asociación 10 de Noviembre y Comparsa Buenos Aires (CABA)

Lunes 16: Tumbados de la Bartola, Comparsa Gres Alegría de Zona Sur (Glew), Sapucay y Marí Marí

CONVOCATORIA A GASTRONÓMICOS Y FOODTRUCKS

En el marco de los Carnavales de Brandsen, el Municipio convoca a gastronómicos y foodtrucks a sumarse y ser parte del Carnaval del Pueblo, participando de las Noches de celebración que se desarrollarán los días 14, 15 y 16 de febrero.

La propuesta busca ampliar la oferta gastronómica durante el evento, ofreciendo al público distintas opciones y acompañando una celebración popular que convoca a vecinos, vecinas y visitantes, promoviendo el trabajo local y el turismo en el distrito.

Quienes deseen participar podrán hacerlo con sus puestos y propuestas gastronómicas durante las jornadas del carnaval.

Para más información e inscripciones, comunicarse al 2223 443771.

EN LOS PUEBLOS

Pero los festejos no terminan allí ya que desde la Comuna agendaron tres fechas más para el resto del Distrito: Jeppener tendrá su carnval el 21 de febrero, el 28 será en Las Golondrinas y culminará el 1º de marzo en Gómez.

COMPRÁ TU LUGAR EN LA TRIBUNA

Ya se encuentran disponible la venta de lugares para ser parte de la tribuna. El valor por persona es de $16.000 y podés pagarlo en tres cuotas sin interés. Además, la compra se puede realizar de manera online.

Ante la consulta de los lectores, desde Cultura aclararon que todo niño que ocupe asiento debe abonarlo. Sin embargo habrá contemplación en caso de que sean pequeños, siempre y cuando permanezcan sentados sobre la falda del tutor a cargo.

Comprá tus entradas acá

CRONOGRAMAS Y RECORRIDO

La Comuna ya dio a conocer las fechas en las cuales se presentará cada grupo, y el recorrido que harán alrededor del centro durante las 3 jornadas de festejo.

