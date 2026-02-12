Según informaron desde la empresa, debido a los Carnavales que se llevarán a cabo en la ciudad, los servicios de transporte no realizarán el recorrido habitual.

A raíz de la celebración del Carnaval en la Ciudad, el recorrido de salida de los servicios de Unión Platense se verá afectado por el corte de la avenida Mitre. Si bien desde la boletería local dijeron a InfoBrandsen que aun no cuentan con un informe específico de cuándo iniciarán los preparativos del evento y el armado de las gradas, solicitaron a la comunidad que estén atentos a los cortes de calles.

Además aclararon que las paradas serán la Terminal de Ómnibus, esquina Rivadavia y Las Heras (Escuela N° 501); y Las Heras y Ruta 215. A partir de la última parada mencionada, seguirán con el recorrido habitual.

Por otro lado, especificaron que durante el feriado de Carnaval -lunes 16 y martes 17-, los servicios y el horario de atención de boletería, funcionarán como domingo.

Asimismo recuerdan que los usuarios pueden sacar sus pasajes con anticipación (hasta 7 días), considerando que, a partir de los 30 minutos previos de un servicio, se dará prioridad de atención a los pasajeros que viajen en el mismo. Por ejemplo, si el servicio sale a las 11:45, a partir de las 11:15, se dará prioridad a los pasajeros que viajen en ese servicio.

También aclaran que, los pasajeros menores de 18 años, deben presentar (en boletería y al abordar el micro) la debida autorización de Ministerio de Transporte de Provincia de Buenos Aires, junto con fotocopia del DNI de quien autoriza, y tener el DNI propio físico (o de Mi Argentina).

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp