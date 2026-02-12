La empresa Santa Rita informó sobre cómo funcionará el servicio entre el sábado y el lunes.

¡Atención usuarios de la Línea 500! Durante el próximo sábado 14, domingo 15 y lunes 16, modificará su cronograma por el feriado de Carnaval. El mismo cuenta con tres refuerzos por la noche para que los vecinos de Jeppener puedan disfrutar tranquilos del Carnaval en la avenida Mitre y volver a su hogar una vez finalizado el mismo.

Por otro lado, desde la empresa dieron a conocer el cronograma de verano, el cual ya está vigente y podrás consultarlo a través de la nota que dejamos insertada debajo.

CONSULTÁ EL CRONOGRAMA HABITUAL

