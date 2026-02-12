Los interesados pueden acercarse a partir del miércoles 18 con la documentación correspondiente.

Desde el próximo miércoles 18, la Escuela Secundaria Nº3 «Guillermo Jeppener» retomará las inscripciones a 1º año, por lo que invita a los interesados a acercarse de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 a su sede de Sargiotti y Moreno.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Planillas de inscripción, anexo III (salidas locales) y autorización de uso de la imagen.

Fotocopia del DNI de adultos responsables y del/la estudiante.

Fotocopia de partida de nacimiento del/la estudiante.

Certificado de vacunas completas.

Constancia original de 6° año de primaria.

Folio tamaño oficio.

Las fotocopias pueden sacarse en el comercio «Marcela» (Jeppener) y en el local «CopyBrand» (Brandsen).

