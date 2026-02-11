El próximo 14 de febrero, el romance tiene cita en El Galpón Jeppener, que prepara una propuesta única para parejas que quieran vivir una velada diferente, íntima y especial.

En el marco del Día de los Enamorados, se realizará un evento pensado en cada detalle: ambientación cálida, velas, música en vivo y una cena exclusiva de tres pasos, diseñada para disfrutar sin apuros y dejarse llevar por el clima romántico de la noche.

Será una experiencia ideal para sorprender, regalar o simplemente regalarse un momento distinto, lejos de la rutina y con el encanto que solo una noche especial puede ofrecer.

El espacio se transformará para recibir a las parejas en un entorno acogedor, perfecto para brindar, compartir y celebrar el amor.

💘 San Valentín ¡CUPOS LIMITADOS! 📍 Evento: San Valentín 📅 Fecha: 14 de febrero 📌 Lugar: El Galpón Jeppener 📞 Reservas: 1166730895

