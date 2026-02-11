La reconocida empresa BOXMARK, referente en soluciones de interiores de cuero y procesos industriales altamente automatizados, se encuentra en la búsqueda de un Técnico para el sector de Mantenimiento Eléctrico.

La posición está orientada a profesionales técnicos con sólida experiencia en mantenimiento industrial, comprometidos con la mejora continua, la eficiencia energética y la estabilidad operativa de planta.

Principales responsabilidades Garantizar la estabilidad energética de planta mediante maniobras con alimentación externa o generación propia.

Analizar causas de fallas aplicando principios de mantenimiento proactivo.

Realizar mantenimiento preventivo para evitar desgastes prematuros y paradas de proceso.

Aplicar soluciones que contemplen ahorros económicos y energéticos.

Actualizar planos eléctricos ante modificaciones realizadas.

Brindar un servicio eficiente al cliente interno.

Aplicar normas de seguridad y mantener instrumentos en correcto estado.

Interpretar planos, manuales e información técnica del sector.

Aplicar técnicas de instrumentación, calibración y reparación de elementos de medición y control. Requisitos Título secundario Técnico electromecánico o similar (Excluyente).

Experiencia comprobable en mantenimiento eléctrico (Excluyente).

Experiencia en industria (Deseable). Ofrecimiento Horario rotativo: 3 turnos (turno americano).

Comedor en planta (subvencionado en 80%).

Caja navideña, útiles escolares y regalos por el Día del Niño.

Desarrollo profesional en una empresa altamente automatizada. 📩 Postulate enviando tu CV Si cumplís con los requisitos y querés formar parte de BOXMARK, enviá tu CV actualizado a: german.dziagaez@boxmark.com Asunto sugerido: Técnico Mantenimiento Eléctrico

