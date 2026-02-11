La Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, abrió la convocatoria para recibir propuestas destinadas a escuelas y talleres deportivos de todo el distrito.

Esta invitación que tiene como fecha límite el 20 de febrero, busca continuar impulsando el deporte local y ampliar los espacios de participación para la comunidad.

Los interesados podrán enviar sus iniciativas al siguiente mail: deportes@brandsen.gob.ar

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp