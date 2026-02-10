4 Raíces Restó ya abrió sus puertas para todo Brandsen y la zona. Es un lugar único para vivir momentos inolvidables en familia, con amigos y fechas especiales.
Este jueves a partir de las 20:00 festejarán la noche con una cena show que contará con la presencia de Cristian Molina.
Un lugar pensado desde el talento culinario heredado, el gen familiar y sobre todo la experiencia al servicio de brindas lo mejor, en todo sentido.
Cuarto Raíces
Restó
📍 Ruta 210 km 65.5, Brandsen
Reservas a los teléfonos:
2223 524551Ver Instagram
2223 551631
2223 551631
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp