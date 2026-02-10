4 Raíces Restó ya abrió sus puertas para todo Brandsen y la zona. Es un lugar único para vivir momentos inolvidables en familia, con amigos y fechas especiales.

Este jueves a partir de las 20:00 festejarán la noche con una cena show que contará con la presencia de Cristian Molina.

Un lugar pensado desde el talento culinario heredado, el gen familiar y sobre todo la experiencia al servicio de brindas lo mejor, en todo sentido.

Cuarto Raíces

Cuarto Raíces Restó 📍 Ruta 210 km 65.5, Brandsen Reservas a los teléfonos: 2223 524551

2223 551631 Ver Instagram

