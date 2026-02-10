Con entrada libre y gratuita, el sábado 28 de febrero se realizará este evento que contará con la presencia de distintos artistas locales y regionales.

El festival comenzará a las 20:00 y se llevará a cabo en el playón del Polideportivo de la localidad. Además, los cantantes y bailarines que fueron confirmados para dar un show en esa fecha fueron:

  • Juan Lambercht.
  • Memo Vilte.
  • Ballet Folklórico Héroes de Malvinas.
  • Ensamble Vocal.
  • Palito Sánchez.
  • Carolina Centurión.
  • Caroso Monge.
  • Dúo Pachamé Vázquez.
  • Entrecasa Folk.
  • Lautaro Ramos.
  • Talleres Municipales de Danzas Folklóricas.
  • Dúo Desembargo Tango.

