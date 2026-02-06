En el mes de los enamorados, el Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas será escenario de una noche especial para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Las puertas abren a las 22.
El sábado 7, el salón de Las Mandarinas recibirá a Los Forasteros desde las 22, que llegan con todo su repertorio para hacer cantar y bailar a la gente linda, en una velada pensada para compartir, abrazarse y pasarla bien. También se presentarán Los Blukis; el valor de la entrada es de $12.000
La noche tendrá además la organización del staff de La Reina Dominguera, DJ en vivo y una barra de tragos con muy buena atención, para que no falte nada y el clima sea el ideal desde el primer momento.
Una propuesta perfecta para vivir el “Mes del Amor” de una manera distinta: música, baile, romance y mucha alegría.
❤️ SHOW EN VIVO – MES DEL AMOR ❤️
🎶 LOS FORASTEROS 🎶
📅 Fecha: Viernes 7 de febrero
🕙 Apertura: 22:00 hs
📍 Lugar: Club Deportivo y de Fomento Las Mandarinas
🧭 Dirección: Diagonal Copérnico 146 – Coronel Brandsen
🎧 DJ en vivo – Barra de tragos
Organización: La Reina Dominguera
