El sábado y domingo en el escenario que lleva su nombre habrá un nuevo encuentro que ya es parte de la identidad de la Ciudad. Además, inaugurarán una escultura.

Este sábado 7 y domingo 8, la Plaza Hipólito Yrigoyen será escenario del XVIII Festival Homenaje a Tamara Castro, un encuentro que año a año recuerda y celebra el legado artístico de una de las voces más queridas del folklore argentino y Brandseño.

El festival contará con una amplia grilla de artistas, con presentaciones desde las 19.00 horas. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar además de un paseo de artesanos y gastronómicos, promoviendo el encuentro comunitario y el trabajo de productores locales en el espacio público.

INAUGURARÁN UNA ESCULTURA

En el marco de la celebración, este sábado a las 18.30 se realizará el descubrimiento de la escultura “Enamorada de sueños”, del artista Francisco “Pancho” Rodríguez. La invitación a la comunidad está abierta para quienes quieran acercarse a compartir un encuentro en su homenaje.

Festival – Cronograma de Artistas

XVIII FESTIVAL HOMENAJE A TAMARA CASTRO Shows en vivo, baile y propuestas para disfrutar en familia 🕖 Inicio: Sábado y domingo desde las 19:00 🎨 Paseo de artesanos y emprendedores 🎠 Juegos para niños 🍔 Patio gastronómico y cervecero 🎶 Música y danzas en vivo SÁBADO 7 🕖 19:00 hs – 🕧 00:30 hs Ballet Sayani Adan Aloe Juan Sosa Desiree Romero Los Romanceros Embrujo de mi Tierra Malena Dorado India Mapu Martín Achaval Luciano Cañete Ecos del Sur Gustavo Será Los Epeche Yami Giardini La Vuelta de Dolores DOMINGO 8 🕖 19:00 hs – 🕙 22:00 hs Ballet Matices Sebastián Soria Guitarreada María Laura Dispaldro Los Querandíes Taller de Danzas Brandsen Erika Cabral Leo Litardo Facu Giménez Pampa Cruz

