El sábado y domingo en el escenario que lleva su nombre habrá un nuevo encuentro que ya es parte de la identidad de la Ciudad. Además, inaugurarán una escultura.

Este sábado 7 y domingo 8, la Plaza Hipólito Yrigoyen será escenario del XVIII Festival Homenaje a Tamara Castro, un encuentro que año a año recuerda y celebra el legado artístico de una de las voces más queridas del folklore argentino y Brandseño.

El festival contará con una amplia grilla de artistas, con presentaciones desde las 19.00 horas. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar además de un paseo de artesanos y gastronómicos, promoviendo el encuentro comunitario y el trabajo de productores locales en el espacio público.

INAUGURARÁN UNA ESCULTURA

En el marco de la celebración, este sábado a las 18.30 se realizará el descubrimiento de la escultura “Enamorada de sueños”, del artista Francisco “Pancho” Rodríguez. La invitación a la comunidad está abierta para quienes quieran acercarse a compartir un encuentro en su homenaje.

Festival – Cronograma de Artistas

XVIII FESTIVAL HOMENAJE A TAMARA CASTRO

Shows en vivo, baile y propuestas para disfrutar en familia

🕖 Inicio: Sábado y domingo desde las 19:00

🎨 Paseo de artesanos y emprendedores

🎠 Juegos para niños

🍔 Patio gastronómico y cervecero

🎶 Música y danzas en vivo

SÁBADO 7
🕖 19:00 hs – 🕧 00:30 hs
Ballet Sayani
Adan Aloe
Juan Sosa
Desiree Romero
Los Romanceros
Embrujo de mi Tierra
Malena Dorado
India Mapu
Martín Achaval
Luciano Cañete
Ecos del Sur
Gustavo Será
Los Epeche
Yami Giardini
La Vuelta de Dolores
DOMINGO 8
🕖 19:00 hs – 🕙 22:00 hs
Ballet Matices
Sebastián Soria
Guitarreada
María Laura Dispaldro
Los Querandíes
Taller de Danzas Brandsen
Erika Cabral
Leo Litardo
Facu Giménez
Pampa Cruz
✨ Un festival pensado para compartir, disfrutar y celebrar la cultura local

