El próximo martes a partir de las 19:00, el Honorable Concejo Deliberante presidido por Daniel Caraballo sesionará, y los Concejales abordarán la Orden del Día compuesta por seis temas.

Entre los puntos se encuentra el Dictamen de todas las comisiones que plantea la creación de un Régimen de Allanamiento y Decomiso de Motocicletas. Si bien es un punto que implica una problemática importante para la comunidad de Brandsen, la solución planteada por los integrantes del Concejo debe ser debatida debido a que hay varias posiciones al respecto, específicamente en cuanto a cuál será el ente que emita las órdenes de allanamiento.

