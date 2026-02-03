Si trabajás en el rubro del transporte y estás buscando una oportunidad estable, una empresa logística de la zona lanzó una nueva convocatoria para choferes y transportistas con camión. Acá te dejamos todos los detalles y la forma directa de postularte.
🔍 BÚSQUEDA LABORAL – TRANSPORTISTAS Y CHOFER
• Para carga de cereal y cargas generales con reparto en GBA.
• Requisitos: experiencia comprobable y registros al día.
• Chasis c/acoplado o semi.
• Para cargas generales con reparto en GBA.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Hola q tal ando en busca de trabajo
Hola, busco trabajo soy chófer tengo todos las categorías.