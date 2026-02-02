A través de un comunicado de prensa, el Sindicato La Fraternidad expresó que establecieron un paro de 24 horas que afectará a los servicios ferroviarios de cuatro empresas.

Los trabajadores de trenes de la República Argentina expresaron que no aceptan limosnas, haciendo referencia «Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes…». De este modo, explicaron que esta medida tendrá repercusión sobre las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín), Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

