Add Travel Group presentó nuevas propuestas para viajar a Aruba en 2026, uno de los destinos más elegidos por quienes buscan playas paradisíacas, clima estable todo el año y servicios de primer nivel. Con salidas programadas en junio, los paquetes incluyen vuelos, alojamiento y opciones con traslados o alquiler de auto, todo diseñado para disfrutar la isla a tu propio ritmo.

Ubicada en el sur del mar Caribe, Aruba forma parte del Reino de los Países Bajos y se distingue por su infraestructura turística, su seguridad y la calidez de su gente. A diferencia de otras islas caribeñas, está fuera del cinturón de huracanes, lo que la convierte en un destino confiable y perfecto para viajar en cualquier momento del año.

La isla combina naturaleza, historia y modernidad. Al oeste y sur se encuentran sus famosas playas de arena blanca, como Eagle Beach —considerada una de las mejores del Caribe— y Palm Beach, una zona más animada con hoteles, bares, restaurantes y vida nocturna. También se puede recorrer el Parque Nacional Arikok, que abarca más del 20% del territorio y protege cuevas, acantilados y zonas semidesérticas con flora local.

Oranjestad, la capital, mezcla arquitectura colonial holandesa con casas coloridas, tiendas y museos. Desde allí se puede tomar el tranvía gratuito para explorar el centro, o salir hacia otros puntos como el Faro California, las ruinas de las minas de oro de Bushiribana, la Capilla de Alto Vista o actividades como paseos en catamarán, snorkel o jeep safaris.

En los últimos años, el turismo en Aruba se ha potenciado significativamente, consolidando a la isla como uno de los destinos más buscados del Caribe. Según datos de la Aruba Tourism Authority, el país superó el millón de visitantes anuales y logró recuperar —e incluso superar— los niveles previos a la pandemia. Su combinación de seguridad, playas premiadas, buena conectividad aérea y servicios de calidad la convirtió en una opción elegida por viajeros de todo el mundo. El promedio de estadía se mantiene por encima de los siete días, lo que refleja el atractivo sostenido del destino y la posibilidad de vivir una experiencia completa, entre relax, excursiones y vida local.

Propuestas disponibles con Add Travel Group

Aruba en junio – 7 noches / 8 días

Incluye vuelo con equipaje de mano, alojamiento sin régimen en Bubali Villa & Apartments o Bubali Bliss , y traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.

Desde USD 1.340 por persona en base doble.

Incluye vuelo con equipaje de mano, alojamiento sin régimen en las mismas propiedades y alquiler de auto por 7 días para recorrer la isla a tu ritmo.

Desde USD 1.550 por persona en base doble.

Ambas opciones permiten sumar noches, agregar comidas o adaptar la propuesta a cada viajero.

Una propuesta pensada para disfrutar sin preocupaciones

Con más de 18 años de trayectoria, Add Travel Group acompaña a miles de pasajeros cada año, brindando asesoramiento antes, durante y después del viaje. La agencia trabaja con operadores y hoteles de confianza, y pone el foco en que cada experiencia sea única, cuidando los detalles y ofreciendo siempre asistencia personalizada.Para consultas, reservas o más información:

