Este evento popular organizado por la Municipalidad de General Paz tendrá lugar el sábado 7 de febrero a partir de las 21:00.

El festejo será con entrada libre y gratuita; además contará con una Peña, paseo de artesanos y patio de comidas. Esa noche se presentarán Adrián Maggi, Claudia Lomeña y Alejandro Polero. Además, también participarán de los shows distintos artistas locales y regionales.

