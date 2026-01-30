Será en la Autovía 2, Rutas Provinciales 11, 36, 56, 63, 74, y Autopista Buenos Aires–La Plata.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que -debido al recambio turístico – los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero- se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.

Sentido a Costa Atlántica

Domingo 1 de febrero de 2026 de 06:00 hs a 14:00 hs

Sentido a CABA

Sábado 31 de enero de 2026 de 14:00hs a 23:59 hs.

  • Autopista Buenos Aires – La Plata
  • Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.
  • Ruta Provincial N º 2 (AUTOVÍA 2)
  • Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).
  • Ruta Provincial Nº11
  • Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)
  • Ruta Provincial Nº36
  • Desde Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas)
  • Ruta Provincial Nº56
  • Desde su intersección con la RP Nº 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).
  • Ruta Provincial Nº63
  • Desde Distribuidor de Transito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP Nº 11 (Esquina de Crotto).
  • Ruta Provincial Nº74
  • Desde su intersección con la RP Nº 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP Nº 11 (Pinamar).
 
 

Exceptuar de toda restricción para circular, temporaria o permanente, a los vehículos del autotransporte de cargas menores a SIETE (7) toneladas de porte bruto y a los vehículos que a continuación se detallan:

  • a)  De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados.
  • b)  De transporte de animales vivos.
  • c)  De transporte de pescado y mariscos congelados.
  • d)  De transporte de productos frutihortícolas en tránsito.
  • e)  De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.
  • f)   De atención de emergencias.
  • g)  De grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o para su traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
  • h)  De transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
  • i)  De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
  • j)   De transporte de medicinas.
  • k)   De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.
  • l)    De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
  • m)  De transporte de sebo, hueso y cueros.
  • n)   Cuando se oponga a disposiciones que en idéntico sentido dicte la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y/o la Agencia Nacional de seguridad Vial, sobre una misma vía, día y horario.

Vialidad Provincial recomienda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.

