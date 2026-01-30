Una empresa local se encuentra en la búsqueda de un/a Empleado/a Administrativo/a para incorporarse al área de Facturación, Ventas y Análisis de Cuentas Corrientes.
Las personas interesadas deberán enviar CV actualizado con remuneración pretendida.
Búsqueda Laboral – Administrativo/a Ventas
🔎 Requisitos
- Experiencia comprobable en emisión de facturas de venta
- Conocimiento en sistema TANGO Gestión
- Conocimientos contables
- Muy buen manejo de Excel
- Responsabilidad, orden y compromiso
💼 Tareas a desarrollar
- Análisis y control de cuentas corrientes
- Facturación y registraciones administrativas
⏰ Condiciones
Jornada laboral con posibilidad de media jornada.
📩 ¿Te interesa esta oportunidad?
Enviá tu CV actualizado con remuneración pretendida a:Enviar CV por mail
