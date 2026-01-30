Una empresa local se encuentra en la búsqueda de un/a Empleado/a Administrativo/a para incorporarse al área de Facturación, Ventas y Análisis de Cuentas Corrientes.

📩 Las personas interesadas deberán enviar CV actualizado con remuneración pretendida.

InfoBrandsen Empleos

Búsqueda Laboral – Administrativo/a Ventas

🔎 Requisitos

  • Experiencia comprobable en emisión de facturas de venta
  • Conocimiento en sistema TANGO Gestión
  • Conocimientos contables
  • Muy buen manejo de Excel
  • Responsabilidad, orden y compromiso

💼 Tareas a desarrollar

  • Análisis y control de cuentas corrientes
  • Facturación y registraciones administrativas

⏰ Condiciones

Jornada laboral con posibilidad de media jornada.

📩 ¿Te interesa esta oportunidad?

Enviá tu CV actualizado con remuneración pretendida a:

personal@provet.com.ar

Enviar CV por mail

