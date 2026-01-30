Una empresa local se encuentra en la búsqueda de un/a Empleado/a Administrativo/a para incorporarse al área de Facturación, Ventas y Análisis de Cuentas Corrientes.

InfoBrandsen Empleos Búsqueda Laboral – Administrativo/a Ventas Empresa local se encuentra en la búsqueda de un/a Empleado/a Administrativo/a para el área de Facturación, Ventas y Análisis de Cuentas Corrientes. 🔎 Requisitos Experiencia comprobable en emisión de facturas de venta

Conocimiento en sistema TANGO Gestión

Conocimientos contables

Muy buen manejo de Excel

Responsabilidad, orden y compromiso 💼 Tareas a desarrollar Análisis y control de cuentas corrientes

Facturación y registraciones administrativas ⏰ Condiciones Jornada laboral con posibilidad de media jornada. 📩 ¿Te interesa esta oportunidad? Enviá tu CV actualizado con remuneración pretendida a: personal@provet.com.ar Enviar CV por mail

