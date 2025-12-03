En Vitaprev Servicios Sociales trabajamos para cuidar lo más importante: el bienestar de las personas y sus familias.



Brindamos soluciones accesibles y humanas en momentos clave, con una amplia gama de Servicios que van desde las Visitas Médicas Programadas, Consultas médicas Online las 24 horas con profesionales de distintas especialidades, Sesiones de psicología, Nutricionistas hasta traslados, Prestamos de Elementos de Ortopedia y cobertura fúnebre integral, entre otros.

Somos una empresa comprometida con la comunidad, que combina profesionalismo, cercanía y compromiso social.

Creemos que todos merecen sentirse acompañados y respaldados. Por eso, en Vitaprev, siempre vas a encontrar alguien a tu lado.

Vitaprev – Servicios Sociales Atención cercana • Planes accesibles • Cobertura integral Vitaprev es una empresa de servicios sociales con fuerte presencia en la región, ofreciendo acompañamiento humano, cobertura integral y asesoramiento permanente. Con planes accesibles y una atención cercana, brinda tranquilidad y respaldo a familias de Brandsen y alrededores. Servicios principales 1. Visita Médica a domicilio con agenda programada

Para casos que no son emergencias pero requieren atención profesional. 2. Plataforma web para Socios

Médicos online las 24 hs en Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Psicología, Nutrición y Veterinario Online. 3. Cobertura de Sepelio Integral

Sin que el socio tenga que poner nada de su bolsillo cuando ocurre este inevitable suceso. Además contamos con:

• Asesoramiento jurídico sin cargo

• Préstamo de elementos de ortopedia

• Traslados programados en ambulancia Casa Central – Brandsen 📍 Larrea 758, Brandsen, Buenos Aires 🕒 Horarios de atención

Lunes a Viernes: 8 a 12.30 hs y 14.30 a 18 hs

Sábados: 9 a 12 hs Contacto directo 📞 Teléfono / WhatsApp: +54 9 2223 67 0507 📧 Email: admin@vitaprev.com.ar 🌐 Sitio web: www.vitaprev.com.ar 📸 Instagram: @vitaprev.ar 🌐 Visitar Sitio Web 📸 Instagram Oficial Publicado en la Guía Comercial de InfoBrandsen

