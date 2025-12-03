En Vitaprev Servicios Sociales trabajamos para cuidar lo más importante: el bienestar de las personas y sus familias.
Brindamos soluciones accesibles y humanas en momentos clave, con una amplia gama de Servicios que van desde las Visitas Médicas Programadas, Consultas médicas Online las 24 horas con profesionales de distintas especialidades, Sesiones de psicología, Nutricionistas hasta traslados, Prestamos de Elementos de Ortopedia y cobertura fúnebre integral, entre otros.
Somos una empresa comprometida con la comunidad, que combina profesionalismo, cercanía y compromiso social.
Creemos que todos merecen sentirse acompañados y respaldados. Por eso, en Vitaprev, siempre vas a encontrar alguien a tu lado.
Vitaprev – Servicios Sociales
Atención cercana • Planes accesibles • Cobertura integral
Vitaprev es una empresa de servicios sociales con fuerte presencia en la región, ofreciendo acompañamiento humano, cobertura integral y asesoramiento permanente. Con planes accesibles y una atención cercana, brinda tranquilidad y respaldo a familias de Brandsen y alrededores.
Servicios principales
Para casos que no son emergencias pero requieren atención profesional.
Médicos online las 24 hs en Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Psicología, Nutrición y Veterinario Online.
Sin que el socio tenga que poner nada de su bolsillo cuando ocurre este inevitable suceso.
• Asesoramiento jurídico sin cargo
• Préstamo de elementos de ortopedia
• Traslados programados en ambulancia
Casa Central – Brandsen
📍 Larrea 758, Brandsen, Buenos Aires
🕒 Horarios de atención
Lunes a Viernes: 8 a 12.30 hs y 14.30 a 18 hs
Sábados: 9 a 12 hs
Contacto directo
📞 Teléfono / WhatsApp: +54 9 2223 67 0507
📧 Email: admin@vitaprev.com.ar
🌐 Sitio web: www.vitaprev.com.ar
📸 Instagram: @vitaprev.ar
