En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad de Brandsen informa que el martes 9 se realizará una jornada destinada a gestionar el Pase Libre Multimodal, un beneficio del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

En nuestro distrito, el trámite es gestionado y acompañado por el Municipio de Brandsen, a través de la Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. El objetivo es acercar este derecho provincial a las vecinas y los vecinos que lo necesitan.

El Pase está dirigido a personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera, permitiendo viajar de manera gratuita en el transporte público bonaerense.

📅 Martes 9/12

🕤 De 9:30 a 14:00 hs

📍 Plaza Brandsen – Frente al Edificio Municipal

👉 Documentación necesaria: DNI, Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial del INCUCAI.

El equipo municipal estará disponible para orientar y acompañar el trámite de manera sencilla y accesible.

