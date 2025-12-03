Falta menos de una semana para que sea 8 de diciembre, fecha en la cual se arma el arbolito se decoran las casas. Para las familias que tienen niños, este ritual a veces es más especial porque quizás este año sea la primera vez que compartirán este momento.

Muchas veces entre un año y el otro los adornos se desgastan o rompen, y el arbolito puede que con los años deba ser reemplazado. Por este motivo nos acercamos y hablamos con locales para que nos brinden información sobre los precios, la cantidad de ventas, si hubo aumento de precios respecto al año pasado, y mucho más.

Bazar Fantasía, ubicado en Av. Mitre N° 294 fue uno de los locales con los que nos pusimos en contacto el lunes. Explicaron que la navidad este año es más barata en cuanto a decoración: «Clientes que vinieron el año pasado y este notaron la baja de precios». También nos compartieron algunos precios, como por ejemplo los adornos para el árbol de navidad, que se encuentran entre $950 y $1.900.

Por otro lado, los árboles tienen una diferencia mucho más amplia según los tamaños que se elijan. Los más económicos tienen un valor de $3.700 o $3.900 ya que miden 60cm. , y pueden llegar a valen $32.500 en el caso de los más grandes. Algo que también modifica el valor de los mismos, según nos dijeron, es el modelo seleccionado.

«Tuvimos un Showroom en el local de calle Belgrano, COSMOS, y tuvimos muy buenas ventas. Acá recién comienza el espíritu navideño», alegaron respecto al otro local que les pertenece, el cual cuenta con los mismos que el comercio del centro.

El valor de los los sets de bolas van desde los $4.300 hasta los $32.000, también teniendo en cuenta qué modelo y formato sea el elegido.

También hablamos con Puntillitas, ubicado en Ferrari N° 263, quienes nos contaron que los clientes ya se acercaron a preguntar y comprar distintos productos para decorar los hogares: «En cuanto a los precios se mantuvieron algunos y otros han bajado debido a la importación, eso ha hecho que los objetos más diversos estén al alcance de la mayoría».

Desde este local nos comentaron que cuentan con luces alambre les x100 (con opciones para enchufar a la corriente y para ponerle pilas), y las opciones se encuentran a partir de $900. También cuentan con árboles de mesa y de pie, cascanueces y pesebres. Otra opción son los adornos musicales y con luces, que tienen un valor de $700 en adelante. También nos dijeron que tienen opciones para pagar en cuotas si el pago se realiza con el Banco Provincia.

Por Rocío García Beconi

