VITAPREV Servicios Sociales abrió una nueva búsqueda laboral para sumar Asesores Comerciales con marcada orientación a ventas.
La propuesta incluye un entorno laboral sólido, oportunidades de crecimiento y una remuneración acorde al desempeño.
Si tenés experiencia en ventas y buscás estabilidad, este puesto puede ser para vos.
🔎 Búsqueda Laboral – Asesor Comercial
VITAPREV Servicios Sociales se encuentra en la búsqueda de Asesores Comerciales con experiencia comprobable en ventas.
📌 Ofrecemos:
- Incorporación inmediata.
- Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.
- Remuneración acorde al puesto y desempeño.
📌 Requisitos excluyentes:
- Experiencia comprobable en ventas.
- Residencia en la zona.
- Disponibilidad full time.
📧 Correo: admin@vitaprev.com.ar
📝 Asunto: ASESOR COMERCIAL
