VITAPREV Servicios Sociales abrió una nueva búsqueda laboral para sumar Asesores Comerciales con marcada orientación a ventas.

La propuesta incluye un entorno laboral sólido, oportunidades de crecimiento y una remuneración acorde al desempeño.

Si tenés experiencia en ventas y buscás estabilidad, este puesto puede ser para vos.

🔎 Búsqueda Laboral – Asesor Comercial VITAPREV Servicios Sociales se encuentra en la búsqueda de Asesores Comerciales con experiencia comprobable en ventas. 📌 Ofrecemos: Incorporación inmediata.

Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.

Remuneración acorde al puesto y desempeño. 📌 Requisitos excluyentes: Experiencia comprobable en ventas.

Residencia en la zona.

Disponibilidad full time. Enviar CV por Email 📧 Correo: admin@vitaprev.com.ar

📝 Asunto: ASESOR COMERCIAL

InfoBrandsen Empleos

Podes sumarte a nuestro canal para recibir las ofertas en tu celular.

Hace click en la siguiente imágen y ya sos parte!

