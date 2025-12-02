VITAPREV Servicios Sociales abrió una nueva búsqueda laboral para sumar Asesores Comerciales con marcada orientación a ventas.
La propuesta incluye un entorno laboral sólido, oportunidades de crecimiento y una remuneración acorde al desempeño.
Si tenés experiencia en ventas y buscás estabilidad, este puesto puede ser para vos.

🔎 Búsqueda Laboral – Asesor Comercial

VITAPREV Servicios Sociales se encuentra en la búsqueda de Asesores Comerciales con experiencia comprobable en ventas.

📌 Ofrecemos:

  • Incorporación inmediata.
  • Buen clima laboral y posibilidades de crecimiento.
  • Remuneración acorde al puesto y desempeño.

📌 Requisitos excluyentes:

  • Experiencia comprobable en ventas.
  • Residencia en la zona.
  • Disponibilidad full time.

📧 Correo: admin@vitaprev.com.ar
📝 Asunto: ASESOR COMERCIAL

