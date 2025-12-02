El 13 y 14 de diciembre se realizará la Fiesta Campera

Tras el éxito de la Fiesta de la Cerveza y tras anunciar en Grassi.com que próximamente se lanzaría una nueva fiesta en las cercanías de nuestro Distito, la Asociación de Gastronómicos y Cerveceros Brandseños lanzó la Fiesta Campera en el predio la isla de la Laguna de Ranchos.
Este evento tiene entrada libre y gratuita, además de que contará con un amplio patio gastronómico a partir de las 12:00, un patio cervecero, un paseo de artesanos y emprendedores, juegos para niños y kermesse.
Por otro lado se presentarán distintos shows de danza y música en vivo. A continuación, el cronograma de la fiesta.
Sábado 13
- 15:30 – Escuela de Danzas Cruz del Sur.
- 16:30 – Ballet Guardia de los Ranchos.
- 17:00 – Luna Sachera.
- 18:30 – Entrecasa Folk.
- 20:00 – Perla Negra.
- 21:30 – Dj-Baile.
Domingo 14
- 16:00 – Proyecto Monte Adentro.
- 17:00 – Olga y su acordeón.
- 18:00 – Peñeros de Ranchos.
- 19:00 – Desireé Romero.
- 20:00 – La Descokada.
- 21:00 – Iluminará La Nueva Luna.
