El sábado 20 de diciembre a partir de las 17:30 y hasta las 21:00 se realizará una feria navideña en el Paseo de Malvinas.

En la misma podrán encontrar stands de glitters, puestos de emprendedores, un árbol navideño y, para los más chicos estará Papá Noel esperándolos. Por otro lado, habrá un buzón de cartas para que los más chicos puedan dejar aquellas que escriban para navidad, y se realizarán distintos sorteos.

La entrada será libre y gratuita, y está abierto a toda la comunidad.

