Los controles vehiculares en el centro tienen como objetivo reforzar la seguridad vial y buscar que circulen vehículos que se encuentren en condiciones y con los papeles al día.

Se están llevando adelante operativos de interceptación vehicular selectiva en el centro de la ciudad. Los procedimientos se enfocan especialmente en motos, con el objetivo de verificar documentación, elementos de seguridad y el estado del sistema de escape.

Según informaron desde las autoridades de control, en los casos donde se detectan caños de escape adulterados o fuera de la normativa vigente, se procede al secuestro automático del vehículo. Estas acciones buscan reducir el ruido urbano, mejorar la seguridad vial y prevenir maniobras peligrosas en la vía pública.

