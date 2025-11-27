Si trabajás en el rubro del transporte y estás buscando una oportunidad estable, una empresa logística de la zona lanzó una nueva convocatoria para choferes y transportistas con camión. Acá te dejamos todos los detalles y la forma directa de postularte.

🔍 BÚSQUEDA LABORAL – TRANSPORTISTAS Y CHOFER

CHOFER PARA CHASIS C/ACOPLADO
• Para carga de cereal y cargas generales con reparto en GBA.
• Requisitos: experiencia comprobable y registros al día.
TRANSPORTISTA CON CAMIÓN
• Chasis c/acoplado o semi.
• Para cargas generales con reparto en GBA.
