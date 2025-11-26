El Centro Educativo Complementario local llevó adelante este jueves su tradicional muestra de fin de año, un evento que reunió a familias, docentes y estudiantes para compartir los proyectos realizados durante el ciclo lectivo 2025.

La celebración tuvo lugar sobre la calle Rivadavia, que se convirtió en un gran escenario al aire libre para que los chicos y chicas pudieran desplegar todo lo aprendido.

La jornada comenzó por la tarde, cuando los alumnos y alumnas, acompañados por sus docentes, se prepararon para mostrar sus habilidades artísticas. Con distintos disfraces y una notable puesta en escena, protagonizaron bailes y coreografías que reflejaron el trabajo realizado en los talleres del centro. Entre música, risas y aplausos, el público disfrutó de una propuesta variada y muy dinámica.

Las familias se acercaron con entusiasmo para acompañar a los más pequeños de las familias en un momento especial que marca el cierre de un año de aprendizajes, crecimiento personal y compañerismo. Muchos registraron con fotos y videos cada presentación, orgullosos del esfuerzo y la dedicación demostrada por los chicos.

Con un clima de celebración y la emoción propia de los cierres de ciclo, la muestra concluyó dejando un recuerdo positivo en los participantes y renovando las expectativas para el próximo año.

