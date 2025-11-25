La Escuela Primaria N° 6 inaugurará el jueves 27 de noviembre a las 11:00 su propio Bosque de Nativas y plantarán un retoño del ceibo podado en la EP N° 10 para poder seguir con su legado.
Este proceso comenzó debido a que la institución no tenía sombra por la tarde, lo cual los llevó a decidir plantar distintos árboles que reduzcan el impacto del sol y el calor en el área.
. Por este motivo, invitan a la comunidad el jueves 27 de noviembre para inaugurar este nuevo espacio lleno de especies nativas. La comunidad educativa se encuentra en Ruta 210 y calle 12 de Octubre.
Según comentaron desde la institución a Infobrandsen, la última forestación fue proyectada junto a Germán Groso: «Se dividió en 2 sectores: uno recreativo para las clases de educación física y otra de estudio». El proyecto se trata de un bosque que cuenta con más de 14 especies, entre las cuales se encuentran:
- Coronillo.
- Espinillo.
- Tala.
- Molle.
- Taruma.
- Algarrobo blanco.
- Sauce Criollo.
- Ceibo.
- Palo Amarillo.
La idea es que en un futuro puedan compartir este nuevo espacio junto a otras instituciones educativas del Distrito. La jornada comenzará con un taller de Especies Nativas que estará a cargo del Ministerior de Medio Ambiente PBA, en articulacón con la Secretaría de Educación y Juventud del Municipio.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp