La Escuela Primaria N° 6 inaugurará el jueves 27 de noviembre a las 11:00 su propio Bosque de Nativas y plantarán un retoño del ceibo podado en la EP N° 10 para poder seguir con su legado.

Este proceso comenzó debido a que la institución no tenía sombra por la tarde, lo cual los llevó a decidir plantar distintos árboles que reduzcan el impacto del sol y el calor en el área.

. Por este motivo, invitan a la comunidad el jueves 27 de noviembre para inaugurar este nuevo espacio lleno de especies nativas. La comunidad educativa se encuentra en Ruta 210 y calle 12 de Octubre.

Según comentaron desde la institución a Infobrandsen, la última forestación fue proyectada junto a Germán Groso: «Se dividió en 2 sectores: uno recreativo para las clases de educación física y otra de estudio». El proyecto se trata de un bosque que cuenta con más de 14 especies, entre las cuales se encuentran:

Coronillo.

Espinillo.

Tala.

Molle.

Taruma.

Algarrobo blanco.

Sauce Criollo.

Ceibo.

Palo Amarillo.



La idea es que en un futuro puedan compartir este nuevo espacio junto a otras instituciones educativas del Distrito. La jornada comenzará con un taller de Especies Nativas que estará a cargo del Ministerior de Medio Ambiente PBA, en articulacón con la Secretaría de Educación y Juventud del Municipio.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp



