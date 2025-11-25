Desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre podrán inscribirse a los cursos que tendrán comienzo en 2026.

La Escuela Universitaria de Oficios es un espacio creado por la Universidad Nacional de La Plata para que todas las personas interesadas se sumen y aprendan un oficio con el que posteriormente podrá acceder al mercado laboral. Todos los cursos cuentan con una certificación oficial, y la EUO ofrece la posibilidad de cursar en cualquier lado.

Esta es una gran oportunidad para aquellas personas que quieran aprender un oficio de manera gratuita, además de que algunas propuestas también cuentan con la opción de cursar de manera virtual y autogestiva, motivo por el cual cada uno puede adaptar el aprendizaje a su disponibilidad horaria.

La formación va dirigida a personas mayores de 16 años que quieran aprender:

NO es necesario haber terminado la primaria ni la secundaria.

Si te inscribís ahora comenzás a cursar en marzo/abril de 2026.

Sólo se puede elegir UN curso por año.

Sólo se puede elegir UN horario.

Si cursás o estás inscripto en una carrera universitaria también podés inscribirte.

Quienes se inscriban van a recibir un mail de confirmación en febrero/marzo, un paso OBLIGATORIO, por lo que es importante que estén al pendiente del mail.

OFERTAS DE CURSOS:

Carpintería general.

Electricidad domiciliaria.

Refrigeración.

Soldadura.

Instalaciones sanitarias y de gas.

Cocina.

Cocina saludable.

Pastelería.

Diseño textil industrial.

Moldería.

Representación gráfica digital.

Auxiliar en seguridad e higiene industrial.

Gestión de emprendimientos.

Quienes quieran inscribirse a los niveles 1 y 2 debe ingresar aquí. Por otro lado, quienes deseen inscribirse al nivel 3 de algún curso deben inscribirse haciendo click acá. Un dato importante es que, si no cursaste anteriormente, no podés inscribirte a los niveles 2 y 3, ya que éstos son niveles correlativos.

VÍAS DE COMUNICACIÓN CON LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS DE LA UNLP:

Podés acercarte de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 a las oficinas ubicadas en Av. 60 y 130 (Berisso).

Mail: inscripcioneseuo2024@gmail.com

Teléfono: 0221 644-7292

