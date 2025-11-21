En Granja Don Mario seguimos apostando a la calidad, al sabor casero y a los productos frescos de verdad.
Si buscás buena carne de granja, cortes listos para cocinar y nuevas opciones para tu mesa, tenemos todo lo que necesitás… y un poco más.
Contamos con productos frescos de granja elaborados con la mejor calidad. Ofrecemos milanesas bien condimentadas, pata y muslo, hamburguesas de pollo caseras, churrasquitos de pata y muslo, medallones y supremas totalmente deshuesadas. También contamos con cerdo de primera calidad, incluyendo milanesas listas para cocinar.
Filet rebozado a las finas hierbas, merluza empanada en avena, medallones de pollo con espinaca o jamón, y las nuevas milanesas de pollo ¡al limón!.
Además, contamos con pollos doble pechuga de crianza propia, frescos y de excelente tamaño.
Lunes a sábado de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00.
Realizamos envíos durante todo el horario de atención.
