Este sábado 29 habrá una jornada en el cementerio local donde se recorrerán los sepulcros de los trabajadores más recordados.

El 8 de noviembre se celebró el Día del Empleado Municipal y por ello, desde el Museo y Archivo Histórico local harán un recorrido por el cementerio local con una visita guiada gratuita el próximo sábado 29 desde las 17.30.

En el marco de la propuesta “El Museo sale a la calle”, se re se rendirá homenaje aquellas personas que se han desempeñado en el municipio. Allí se recorrerán las tumbas de algunos trabajadores que pasaron por la planta municipal y se contará parte de su historia.

“No se recorrerán todos, por el tiempo que llevaría, pero será para recordar a todas las personas que trabajaron siendo municipales”, dijeron a InfoBrandsen desde la organización. La actividad no requiere inscripción previa.

