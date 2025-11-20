La Línea 500 circulará con cronograma especial durante viernes y lunes

La empresa Santa Rita informó sobre cómo funcionará el servicio durante el fin de semana largo.

¡Atención usuarios de la Línea 500! Durante el próximo viernes 21 y el lunes 24, modificará su cronograma a causa del fin de semana largo. Así lo informó la Empresa Santa Rita a InfoBrandsen.

Tanto el día no laborable como el feriado, los colectivos correrán con servicios de fin de semana, por lo cual los pasajeros deberán reorganizar su itinerario si no contaban con esta novedad. A partir del martes 25, se retomará el cronograma habitual.

Pasando en limpio, los servicios a Jeppener/Altamirano y viceversa tendrán lugar con cronograma de sábado/domingo, mientras que no habrá viajes hacia la localidad de Gómez como tampoco para regresar.

CONSULTÁ EL CRONOGRAMA

