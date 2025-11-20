El mismo tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a partir de las 20:30 en la institución.
La entrada tiene un valor de $2.000 y contará con servicio de buffet para todos los asistentes. Por otro lado, se presentarán varios espectáculos:
- Obra de teatro «Buscando el talento».
- Presentación de baile urbano.
- Obra de teatro «¿Es mío? ¿O tuyo?»
- Cortos.
- Baile folclórico.
- Obra de teatro «Entre tantos, vos y yo».
