El mismo tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a partir de las 20:30 en la institución.

La entrada tiene un valor de $2.000 y contará con servicio de buffet para todos los asistentes. Por otro lado, se presentarán varios espectáculos:

  • Obra de teatro «Buscando el talento».
  • Presentación de baile urbano.
  • Obra de teatro «¿Es mío? ¿O tuyo?»
  • Cortos.
  • Baile folclórico.
  • Obra de teatro «Entre tantos, vos y yo».

