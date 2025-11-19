Según informó la empresa de transporte, el viernes 21 y el lunes 24 se verán afectados los servicios y el horario de atención de la boletería. Más detalles, en la nota.

El Gobierno modificó la fecha del feriado por el Día de la Soberanía (20 de noviembre) y lo movió al lunes 24. En tanto, el viernes 21 fue designado como un día no laborable con fines turísticos. Esto significa que la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador y no es obligatorio el asueto.

Ante este panorama, la empresa Unión Platense informó que modificará su cronograma tanto viernes como lunes, por lo que: el viernes 21, el horario de atención de la boletería y los servicios, funcionarán como sábado. Excepto el servicio de 13.35 a La Plata, el cual no circulará. Asimismo, el lunes 24 la empresa trabajará como si fuera domingo.

NOTA RELACIONADA:

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp