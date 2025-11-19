Trenes Argentinos informó que desde el viernes 12 comenzará a regir un nuevo esquema de horarios.

Ya se encuentran a la venta los pasajes en tren a Mar del Plata para la temporada de verano 2026, con los valores actualizados y la grilla completa de servicios que unirán a la Ciudad de Buenos Aires con uno de los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica. Durante este período estival, habrá más frecuencias, refuerzos los fines de semana y distintas alternativas de horarios, según el día en el que se elija viajar.

Desde el 12 de diciembre y hasta el 2 de marzo, la oferta se amplía a tres trenes diarios: las partidas desde Constitución serán a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que los retornos desde Mar del Plata se realizarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Trenes Argentinos fijó las tarifas para la temporada de verano que culmina el 2 de marzo, con fuertes incrementos en los pasajes, los cuales oscilan en un 50%. Por ejemplo, desde Brandsen actualmente el pasaje cuesta $25.000 en Primera y $30.000 en Pullman; desde el 12 de diciembre, el servicio pasará a costar $38.000 y $45.000, respectivamente.

HORARIOS Y TARIFAS DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp