La púgil del barrio República subirá al cuadrilátero tras medio año sin pelear y quiere acercarse a la chance de ir por un cetro mundial.

Sol “La Picante” Baumstarth (13-7-1) volverá a subirse al ring para defender su cinturón OMB Latino de la categoría mínimo. El combate será el sábado 29 de noviembre en el barrio porteño de Almagro, más precisamente en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), y contará con transmisión de TyC Sports y Tyc Sports Play para todo el país.

Su rival será la rionegrina Jazmín Villarino, (7-3-1), quien llega como retadora con la firme intención de arrebatarle el título a nuestra vecina. Sol viene de casi seis meses de inactividad, cuando en mayo pasado venció a Daiana Ortiz; en tanto, Villarino peleó el 11 de octubre último, cuando le ganó a Daiana Molina.

Baumstarth, actual campeona, buscará ratificar su dominio en la categoría. De lograr una nueva victoria, quedaría como retadora mandataria en el ranking internacional y daría un paso decisivo de cara al tan esperado viaje a Alemania para disputar el título mundial.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp