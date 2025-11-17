El mismo es gratuito, abierto a toda la comunidad, tiene una duración de 2 horas y se llevará a cabo en el Museo y Archivo Histórico.

El 27 de noviembre a las 19:00 comenzará este taller organizado por la Municipalidad en el marco de la investigación que tiene como objetivo zonificar áreas prioritarias de la conservación de la cuenca. Este espacio natural es un recurso hídrico local muy importante, ya que no sólo aporta agua, sino que también alrededor de éste hay una flora y fauna que también debe ser respetada y conservada.

Durante el taller se definirán las zonas que deberían considerarse como áreas protegidas para la cuenca media del Samborombón y los distintos criterios de selección a través de los cuales se puede lograr esto.

Quienes estén interesados y quieran sumarse deberán confirmar asistencia completando este formulario.

