La ciudad celebrará sus más de 200 años de historia desde su fundación, e invita a la comunidad a sumarse al festejo lleno de alegría y tradición.

El 18 de noviembre se comenzará con un acto protocolar a las 11:00, que tendrá lugar en la Explanada Municipal. Por otro lado, el fin de semana compuesto por el sábado 22 y domingo 23, se realizarán distintas actividades en Av. Raúl Basualdo e Yrigoyen.

22 DE NOVIEMBRE

A partir de las 13:00 – Shows y música en vivo, feria de emprendedores y gastronomía.

17:00 – Desfile Cívico.

23 DE NOVIEMBRE

11:00 – Desfile Cívico.

A partir de las 13:00 – Shows en vivo, feria de emprendedores y gastronomía.

