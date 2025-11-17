El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Brandsen anunció la apertura de la preinscripción para el ciclo lectivo 2026. Desde Infobrandsen hablamos con Vanesa Martín, la directora de la institución, quien detalló cómo será el proceso, qué cambios se incorporan y cuáles son las particularidades de este año.

Por primera vez, el Instituto realizará la preinscripción mediante la plataforma SIU Guaraní , una herramienta digital utilizada para la inscripción y manejo de carreras facultativas. “Este año estamos participando de una experiencia provincial junto a 64 institutos, realizando la preinscripción a través de SIU Guaraní”, explicó Martín. Para facilitar el acceso, la institución dará acceso a tutoriales, videos y charlas informativas para facilitar el proceso y adaptación a la plataforma.

Quienes necesiten acompañamiento podrán acercarse a las sedes del Instituto en turno tarde y vespertino. Allí, cada edificio cuenta con un referente Guaraní para asistir a los aspirantes. “Si surge algún inconveniente, pueden acercarse a cualquiera de las sedes y realizar la preinscripción con nosotros”, aseguró la directora.

¿Qué implica la preinscripción?

La etapa actual no confirma vacantes, sino que conforma un listado de aspirantes. Luego del 9 de diciembre, el Instituto comenzará a otorgar turnos para la presentación de la documentación obligatoria. “La preinscripción es justamente eso: conformar un listado de aspirantes. Después, según las vacantes, se brindarán turnos para traer la documentación y asegurar el lugar”, precisó la directora.

Por otro lado, explicó que la institución prevé iniciar las clases en marzo. Durante ese período se fortalecerá la filiación institucional con los estudiantes que ingresarán a primer año. Según detalló Martín, el equipo trabajará sobre el régimen académico, las formas de acreditar materias, opciones de cursada y modalidades alternativas: “Queremos acompañar las trayectorias. Explicamos cómo se acredita una materia, cómo se rinde libre u oyente, o cómo cursar como estudiante itinerante en otro instituto”.

Carreras actualizadas y nuevos diseños curriculares

Un aspecto destacado de la oferta del Instituto es que muchas carreras cuentan con diseños curriculares nuevos y actualizados, promulgados recientemente.

Entre las tecnicaturas, se encuentra Administración de Recursos Humanos, que permite tramitar equivalencias con la carrera de Administración Contable. “Ambas duran tres años, pero un estudiante que pide equivalencias puede sumar uno o dos años más y egresar con los dos títulos”, explicó Martín.

Estas posibilidades se apoyan en el nuevo Régimen Académico Marco, que habilita múltiples formatos de cursada. “Ha brindado condiciones novedosas que garantizan el derecho de los alumnos a construir sus trayectorias”, afirmó la directora.

Modalidades de cursada y promoción

El régimen académico vigente contempla diversas opciones:

Alumno regular.

Estudiante libre.

Estudiante oyente.

Estudiante itinerante (cursa asignaturas específicas en otros institutos).

Además, el 70% de las materias de cada carrera permite acreditación por promoción, sin final obligatorio.

Quienes quieran inscribirse, acceder a más información o hacer consultas pueden hacerlo a través del mail institutosuperior49@gmail.com, acercándose a cualquiera de las sedes de la Institución en barrio República, Escuela Primaria 1 o Escuela Primaria 10, o siguiendo al Instituto en Facebook o Instagram.

