Un hombre fue aprehendido tras resistirse al personal policial



Una intervención policial en el barrio La Parada terminó con la aprehensión de un vecino que, según informaron fuentes oficiales, habría agredido a dos personas en medio de una disputa por un terreno.

El hecho ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en la zona de Margaritas, donde varias personas se encontraban discutiendo y se inició una pelea. Al llegar al lugar, el personal policial dispersó a los involucrados y asistió a dos personas adultas que presentaban lesiones leves.

Uno de los participantes —un hombre de 34 años, residente de Brandsen— se habría mostrado agresivo y opuso resistencia, siendo finalmente reducido y aprehendido por el personal interviniente.

La causa quedó a cargo de la UFID Brandsen, que dispuso las actuaciones correspondientes. Como indica el protocolo, se realizaron las diligencias de rigor y se adoptaron las medidas previstas por la normativa vigente.

