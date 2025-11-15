La empresa dio aviso a todos los usuarios para que estén al tanto de la situación con sus aplicaciones.

En sus redes sociales, la entidad publicó que debido a tareas de mantenimiento, las aplicaciones Cuenta DNI, Cuenta DNI Comercios y Home Banking prestarán un servicio limitado desde las 01:15 hasta las 6:30 de mañana. De esta forma evitará que las personas se alerten al darse cuenta del funcionamiento limitado de las aplicaciones bancarias en sus dispositivos.

